МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. СБУ планирует осенью устроить ряд "показательных процессов" против украинских политологов, недовольных действующей властью, сообщает портал "Страна.Ua".

По словам политконсультантов, опрошенных журналистами портала, слухи о готовящихся "провокациях с уголовными перспективами" ходят уже давно.

"Сначала это было на уровне похохотать, своего рода подтрунивание над коллегами. Но вскоре начали поступать подтверждающие эту информацию сигналы от источников в силовых структурах", — отмечает один из политологов, пожелавший остаться неизвестным.

По данным представителя уполномоченного по правам человека Михаила Чаплыга, инициировать "охоту на политологов" могли руководители партии "Народный фронт", якобы недовольные резким падением своего рейтинга из-за постоянной критики.

Один из украинских политических экспертов, Николай Спиридонов, рассказал "Стране", как его пытались "поймать" — предложить написать проплаченный материал на щекотливую тему и подвести под статью о госизмене.

"На меня выходили через одну из соцсетей, предлагали некую "работу" и просили о встрече. По моим данным, это могло быть элементом готовящихся провокаций", — отметил он.

Собеседники "Страны" в правоохранительных органах, в свою очередь, заявили, что меры будут приниматься не только против политологов, но и против других лидеров общественного мнения, в том числе журналистов и блогеров с большой аудиторией.

Блогер Александр Мединский, владелец одного из каналов на YouTube, рассказал изданию о том, как власти пытались мешать его работе. По словам блогера, воевавшего в Донбассе на стороне Украины, за то, что он критиковал власть, его разыскивают, причем представителям одной из националистических группировок обещали заплатить за информацию о его местонахождении.

Мединский утверждает, что неизвестные люди похитили его помощника и сделали вид, что собираются его расстрелять.

Как отмечают журналисты портала, как угрозу суверенитету Украине могут трактовать высказывания и экспертов, и обычных граждан в соцсетях. Многие уступают давлению, опасаясь тюрьмы, и снижают градус критики.

В последнее время на Украине усилилось давление на журналистов: противников действующей власти обвиняют в "госизмене" и сотрудничестве с Москвой. Так, 1 августа в Житомире задержан журналист Василий Муравицкий. За то, его статьи якобы публиковались "на сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины", ему грозит до 15 лет тюрьмы.