На севере Индии более 20 человек пострадали из-за утечки хлора

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. По меньшей мере 24 человека в штате Уттаракханд на севере Индии были госпитализированы из-за утечки хлора на водоочистительной установке, сообщает издание New Indian Express.

"Более двух десятков человек были помещены в больницы из-за утечки хлора на станции департамента "Uttarakhand Jal Sansthan", ситуация находится под контролем", — сообщил в Twitter представитель властей штата Тривендра С. Рават в пятницу. По его словам, поскольку утечка была обнаружена, инцидентов в будущем не предвидится.

По данным портала Scroll.in, газ предназначался для очищения питьевой воды. Среди госпитализированных есть трое детей, а также спасатели, устранявшие утечку.