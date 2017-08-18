В столице Бурунди прогремели два взрыва

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Неизвестные напали на два бара в столице Бурунди городе Бужумбура, три человека погибли, 27 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию и источники в больнице.

#Burundi: au moins un mort et une trentaine de blessés suite à l’explosion de grenades dans des bars de Bujumbura https://t.co/6jE5MG6WsI… — kindy Dramé 🤓 (@83Kindy) 18 августа 2017 г.

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По данным агентства, неизвестные бросили гранаты в два бара, находящиеся в столице. В результате взрывов один человек погиб на месте, 29 пострадавших доставили в больницу. Двое из них позже скончались.

Выживший в результате атаки заявил, что нападавшие не пытались ограбить клиентов или украсть что-то в баре.