Бранденбургские ворота не подсветят в цвета испанского флага после теракта

БЕРЛИН, 18 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. Бранденбургские ворота в Берлине не подсветят в цвета испанского флага после теракта, сообщили РИА Новости в ведомстве по вопросам прессы и информации земли Берлин.

"Нет, (ворота) подсвечены не будут", — сообщили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что тринадцать граждан ФРГ пострадали в результате теракта в Барселоне в Испании, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Он добавил, что в МИД пока "не могут подтвердить, но не могут и опровергнуть информацию о погибших гражданах ФРГ".

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ и других странах группировка "Исламское государство"*. В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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