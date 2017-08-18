Ветеран ФСБ: Испания оказалось "расслабленной" перед угрозой терроризма

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Испания за долгие годы отвыкла от противодействия террористическим организациям и поэтому оказалась неподготовленной к произошедшим в четверг в этой стране актам террора, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.

В беседе с РИА Новости он пояснил, почему террористы могли выбрать именно эту страну в качестве мишени. "Безусловно, это связано с тем, что в других странах Европы, где ранее произошли теракты, повышен уровень антитеррористической готовности. Естественно, что там теперь достаточно сложно осуществить скрытную подготовку такого рода терактов. Поэтому Испания была выбрана как страна, удобная с точки зрения совершения теракта", — сказал Михайлов.

Он напомнил, что у Испании есть опыт борьбы с экстремистскими организациями, а именно баскскими сепаратистами. "Но последние годы Испания находилась в очень спокойных, расслабленных обстоятельствах, в отсутствие, скажем так, необходимого "тонуса", — отметил эксперт.

"Еще один фактор — Испания считается меккой для туристов. И наносится удар не только по морально-психологическим основам людей, которые оказались на месте теракта, но и по экономическому, туристическому кластеру", — добавил Михайлов.

Эксперт также прокомментировал возможность наличия у спецслужб Испании данных о готовящемся теракте. "Сейчас начинаются разговоры о том, что американцы передавали какую-то информацию (о планах использования террористами грузовика). Но сам факт использования транспортного средства в качестве орудия уже не нов. И просто говорить о том, что будет произведен теракт c применением транспорта — это, как говорится, ни о чем. Такая информация имеет смысл, если есть данные о времени, месте и обстоятельстве совершения преступления. А в данном случае это было просто предчувствие", — сказал Михайлов.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

Двое подозреваемых в причастности к организации теракта в столице Каталонии были арестованы, но водитель фургона остается на свободе. В пятницу утром полиция Испании задержала в городе Риполь еще одного подозреваемого в связи с терактами в Камбрильсе и Барселоне.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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