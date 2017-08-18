Во Вьетнаме шесть человек погибли при разборе бомбы времен войны с США

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Шесть человек, включая троих детей, погибли во Вьетнаме в пятницу от взрыва американской бомбы времен вьетнамской войны, сообщает агентство Франс пресс.
"Непосредственной причиной взрыва, жертвами которого стали шесть человек, была попытка этих людей разобрать бомбу", — сообщает государственная онлайн газета VGPNews.
По данным Франс Пресс, с момента окончания войны в 1975 году более 40 тысяч человек погибли и около 62 тысяч ранены во Вьетнаме от неразорвавшихся снарядов, сброшенных ВВС США. По данным вьетнамских властей, около 7 миллионов неразорвавшихся бомб все еще находятся в джунглях и фермах центральных провинций страны.