Во Вьетнаме шесть человек погибли при разборе бомбы времен войны с США

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Шесть человек, включая троих детей, погибли во Вьетнаме в пятницу от взрыва американской бомбы времен вьетнамской войны, сообщает агентство Франс пресс.

По данным агентства, инцидент произошел в гористой местности в центральной части Вьетнама. Как сообщают местные СМИ, во взрыве пострадали еще двое человек, один дом был разрушен.

"Непосредственной причиной взрыва, жертвами которого стали шесть человек, была попытка этих людей разобрать бомбу", — сообщает государственная онлайн газета VGPNews.

По данным Франс Пресс, с момента окончания войны в 1975 году более 40 тысяч человек погибли и около 62 тысяч ранены во Вьетнаме от неразорвавшихся снарядов, сброшенных ВВС США. По данным вьетнамских властей, около 7 миллионов неразорвавшихся бомб все еще находятся в джунглях и фермах центральных провинций страны.