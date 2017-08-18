Безруков прокомментировал включение в базу "Миротворца"

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Актер Сергей Безруков заявил РИА Новости, что знает о попадании в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", но не обращает на это внимания.

Ранее сайт "Миротворец" сообщил, что Безруков попал в базу данных из-за "нарушения государственной границы Украины", а также участие "в пропагандистских мероприятиях" на территории Крыма.

"Я знаю, что я давно в этих списках и вообще не обращаю на это внимание", — сказал Безруков.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.