В туркомпании уточнили число пострадавших в аварии автобуса в Японии

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Японская туркомпания, автобус которой перевернулся в пятницу на острове Хоккайдо, утверждает, что в этом ДТП всего пострадали шесть человек, сообщает агентство Киодо.

По данным медиков, всего больницу доставлены пять человек, серьезные травмы получили две женщины.

Ранее сообщалось о тридцати, а затем о двадцати раненых после того, как автобус с туристами из столичного региона Токио слетел с трассы и перевернулся набок в нескольких метрах от дороги. Он следовал на экскурсию из города Саппоро.

По данным полиции, всего в автобусе находилось 49 человек.