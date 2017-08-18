СПЧ: теракт в Испании - подрыв миротворческих усилий на Ближнем Востоке

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Теракт в Испании стал вызовом не только правительству страны, но и всему миру, это попытка подорвать миротворческие усилия европейских государств на Ближнем Востоке и заставить всех отказаться от последовательных шагов по борьбе с терроризмом, заявили в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Глава совета Михаил Федотов в своем обращении к послу Испании в РФ Игнасио Ибаньесу от имени СПЧ выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

"Совершенно очевидно, что убийство десятков невинных людей — несомненный вызов не только правительству Испании, но всем нам. Это попытка подорвать миротворческие усилия государств Европы на Ближнем Востоке, стремление заставить нас всех отказаться от последовательных шагов по борьбе с террористической угрозой", — говорится в обращении, опубликованном в пятницу на сайте СПЧ.

В четверг вечером фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.