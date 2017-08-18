МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пентагон планирует рассекретить точные данные о месторасположении неразорвавшихся бомб, сброшенных коалицией в иракском Мосуле, сняв 25-летний запрет на обнародование внутриведомственных данных об авиаударах, пишет издание New York Times со ссылкой на командующего операцией против ИГ*.

Сейчас в общем доступе можно найти информацию об авиаударах с указанием района площадью в несколько тысяч квадратных метров, куда упали бомбы. На разминирование такой территории может уйти до нескольких дней. Ведомство планирует указать координаты падения снарядов с точностью до трех метров, что существенно облегчит поиск бомб.

"Я считаю, что если это дело прошлого, то нет ничего плохого в том, что мир узнает об этом. Мы хотим помочь зачистить взрывоопасные пережитки войны в Мосуле и по всем направлениям помогаем иракцам в борьбе. Так что мы найдем способ сделать это", — заявил командующий операцией американский генерал Стивен Таунсенд.

Также разглашению могут подлежать координаты неразорвавшихся бомб в городах Рамади и Фаллуджа.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над ИГ* в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России