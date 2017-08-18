МИД Бельгии призвал своих граждан в Испании проявлять бдительность

БРЮССЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Александр Шишло. МИД Бельгии после терактов в Испании призвал бельгийцев, находящихся на территории этой страны, проявлять бдительность.

Ранее глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс сообщил о гибели бельгийки при теракте в Барселоне. Еще двое граждан получили ранения, состояние одного из них критическое.

Как говорится в рекомендациях, обнародованных министерством иностранных дел Бельгии, гражданам королевства "следует строго соблюдать предписания местных властей" и иметь в виду, что "места большого скопления людей могут являться целями для террористических атак".

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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