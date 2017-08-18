Жертв в Испании можно было избежать, считает Железняк

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жертв в результате террористических актов в Испании можно было избежать, если бы в Европе пересмотрели свою внешнюю и миграционную политику, а также сориентировали деятельность спецслужб на совместное противодействие терроризму, заявил член комитета Госдумы по международным вопросам Сергей Железняк.
"Теракты в Барселоне и Камбрильсе продолжают страшную цепь атак на цивилизацию и общечеловеческие ценности. Новых жертв можно было избежать, если бы европейские политики пересмотрели свою провальную внешнюю и миграционную политику, сориентировав деятельность спецслужб и государственного аппарата на совместное противодействие реальным, а не выдуманным угрозам", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат напомнил и о том, что Россия давно предлагает коллегам из Европы поделиться своими наработками по борьбе с террористами.
При этом парламентарий с сожалением отметил, что "большинство европейских политиков не выражают желания воспользоваться российским опытом, пренебрегая им в ущерб безопасности собственных граждан". "До тех пор, пока Европа и США не поймут значения консолидации всех цивилизованных стран в борьбе с общим врагом, у террористов будут развязаны руки, и они смогут предпринять новые попытки кровавых преступлений, способных унести невинные жертвы", — подытожил он.
*террористическая группировка, запрещенная в России