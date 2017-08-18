Жертв в Испании можно было избежать, считает Железняк

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жертв в результате террористических актов в Испании можно было избежать, если бы в Европе пересмотрели свою внешнюю и миграционную политику, а также сориентировали деятельность спецслужб на совместное противодействие терроризму, заявил член комитета Госдумы по международным вопросам Сергей Железняк.

В четверг фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Полиция назвала это терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.

"Теракты в Барселоне и Камбрильсе продолжают страшную цепь атак на цивилизацию и общечеловеческие ценности. Новых жертв можно было избежать, если бы европейские политики пересмотрели свою провальную внешнюю и миграционную политику, сориентировав деятельность спецслужб и государственного аппарата на совместное противодействие реальным, а не выдуманным угрозам", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат напомнил и о том, что Россия давно предлагает коллегам из Европы поделиться своими наработками по борьбе с террористами.

"Мы готовы делиться накопленными знаниями и практиками урегулирования вопросов в миграционной сфере. Наша страна обладает уникальным, исторически сложившимся опытом, позволяющим жить в мире и согласии народам разных национальностей, культур и вероисповеданий", — пояснил он.

При этом парламентарий с сожалением отметил, что "большинство европейских политиков не выражают желания воспользоваться российским опытом, пренебрегая им в ущерб безопасности собственных граждан". "До тех пор, пока Европа и США не поймут значения консолидации всех цивилизованных стран в борьбе с общим врагом, у террористов будут развязаны руки, и они смогут предпринять новые попытки кровавых преступлений, способных унести невинные жертвы", — подытожил он.

*террористическая группировка, запрещенная в России