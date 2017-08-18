МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой поблагодарил мировых лидеров, которые выразили соболезнования в связи с терактами в стране.

"Сегодня я говорил с (Ангелой) Меркель, Эммануэлем Макроном, Паоло Джентилони, Терезой Мэй и Йенсом Столтенбергом. Спасибо", — написал испанский премьер на своей странице в Twitter.

Кроме того, он обратился со словами благодарности к соотечественникам. "Благодарен за образцовое поведение обществу. Мы много достигнем вместе в защите свободы. Мы все Каталония", — говорится в сообщении главы испанского кабинета.

По последним данным, в результате терактов в Барселоне и в Камбрильсе погибли 14 человек, более ста ранены. Среди погибших и раненых есть граждане более 20 стран.