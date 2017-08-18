Франция заплатила большую цену в теракте в Барселоне, заявил Макрон

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция заплатила большую цену в теракте, произошедшем в четверг в Барселоне, написал президент страны Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter.

"Франция заплатила дорогую цену в этом ужасном теракте в Барселоне. Поддержка жертвам, их семьям и их близким", — говорится в сообщении Макрона.

La France paie un lourd tribut dans cette terrible attaque de #Barcelone. Plein soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 августа 2017 г.

Утром в пятницу министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что 17 граждан страны находятся в тяжелом состоянии после теракта в Барселоне. Ранее МИД Франции сообщил, что в результате теракта пострадало 26 французов, причем 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Ожидается, что в течение дня глава МИД Жан-Ив Ле Дриан посетит Барселону.

В четверг вечером фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла группировка ИГ*. Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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