Опознан первый гражданин Испании, погибший в теракте в Барселоне

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Полиция установила личность первого погибшего в результате терактов в Барселоне гражданина Испании, сообщает El País.
Супруга погибшего испанца тяжело ранена. Кроме того, среди жертв оказались племянница этой женщины и ее несовершеннолетний сын.
Ранее была установлена личность гражданки Бельгии, погибшей в результате террористического нападения в каталонской столице. Ее личность установлена — она проживала в городе Тонгерен на востоке страны.
Всего в результате теракта в Барселоне, где в четверг был совершен наезд на пешеходов, погибли 13 человек, более ста ранены, пятнадцать находятся в критическом состоянии.
Среди пострадавших – граждане более 20 стран.
* Террористическая организация, запрещенная в России.