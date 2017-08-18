Опознан первый гражданин Испании, погибший в теракте в Барселоне

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Полиция установила личность первого погибшего в результате терактов в Барселоне гражданина Испании, сообщает El País.

Франсиско Лопес Родригесу было 60 лет, он родом из муниципалитета Лантейры (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия).

Супруга погибшего испанца тяжело ранена. Кроме того, среди жертв оказались племянница этой женщины и ее несовершеннолетний сын.

Ранее была установлена личность гражданки Бельгии, погибшей в результате террористического нападения в каталонской столице. Ее личность установлена — она проживала в городе Тонгерен на востоке страны.

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Всего в результате теракта в Барселоне, где в четверг был совершен наезд на пешеходов, погибли 13 человек, более ста ранены, пятнадцать находятся в критическом состоянии.

Среди пострадавших – граждане более 20 стран.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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