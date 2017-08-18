В КБ "Южное" считают данные в статье о передачи двигателей недостоверными

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Эксперт Майкл Эллеман, на основании исследования которого была написана статья в западных СМИ о возможной передаче Украиной ракетных технологий КНДР, не владеет достоверной информации об украинской ракетостроительной промышленности, его заключение является "добросовестным заблуждением", считает Александр Дегтярев, генконструктор украинского конструкторского бюро "Южное".

Бюро "Южное" занимается разработкой ракетно-космической техники. Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". В Госдепе США заявили, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

Дегтярев в интервью газете "Комсомольская правда в Украине" в пятницу заявил, что информация о посещении Эллеманом десять лет назад КБ "Южное" и другого украинского ракетостроительного предприятия "Южмаш" является версией самого эксперта либо СМИ. По его словам, Эллеман никогда не был в бюро "Южное".

Как считает Дегтярев, заключение эксперта о том, что Украина могла передать КНДР ракетные технологии в течение последних двух лет, основывается на "обрывочной и не всегда корректной информации западных СМИ о положении дел на Украине и ракетно-космической отрасли и успехах КНДР в разработке и создании образцов ракетного вооружения в этот период".

"В любом случае Эллеман не делал твердых заключений, а лишь указал на ряд теоретически возможных, по его мнению и в пределах его компетенции, источников получения доступа КНДР к ракетным технологиям. Считаем, что в данном случае мы столкнулись с добросовестным заблуждением западного эксперта в отношении украинских предприятий, что можно объяснить недостатком у него объективной и актуальной информации", — заявил Дегтярев.

Он добавил, что "Южмаш" и "Южное" являются режимными объектами, где постоянно реализуются мероприятия по недопущению несанкционированного доступа и утечки информации. Отвечая на вопрос, откуда КНДР могла взять двигатели для ракет, Дегтярев отметил, что "нельзя исключить эволюционный путь совершенствования ракетных технологий КНДР".