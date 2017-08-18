Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП в Японии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ростуризм уточняет информацию, есть ли россияне среди пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Японии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Евгений Гайва.

Авария с автобусом, в котором находились 49 человек — в основном туристы из Токио и столичного региона Японии, произошла в пятницу. Автобус съехал с трассы, упал в кювет и перевернулся на бок. По последним данным, пострадали 20 человек. Сообщается, что туристы направлялись на экскурсию из города Саппоро.

"Мы пока уточняем информацию, есть ли среди пострадавших наши туристы", — сказал Гайва.