В департаменте образования администрации Киева идут обыски

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Правоохранители проводят обыск в департаменте образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации, заявила в пятницу директор данного департамента Елена Фиданян.

"Прокуратура и Нацполиция обыскивают департамент. Всех выгнали в коридор", — написала Фиданян в Facebook

В свою очередь департамент защиты экономики Национальной полиции Украины сообщил в Facebook, что за взятку задержан глава конкурсной комиссии одного из департаментов киевской администрации, который требовал от преподавателя столичного лицея деньги за назначение на должность директора учебного заведения.

По данным полиции, в связи с этим в настоящее время на основании постановления суда проводятся обыски в служебных помещениях департамента, а также по месту жительства правонарушителя.