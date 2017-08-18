Брижит Макрон заявила, что не любит проводить ночи без мужа

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже. Архивное фото

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в своем первом интервью, опубликованном журналом Elle, призналась, что не любит проводить ночи без мужа.

"Говорят, что вы (двое) — вы (Брижит) и ваш муж — не очень любите проводить ночи отдельно друг от друга. Это правда?", — с таким вопросом обратился журналист к первой леди Франции.

На вопрос она ответила утвердительно, сказав, что "не очень-то любят" ночевать не вместе.

"Не очень-то любим! Меня успокаивает, когда Эммануэль рядом со мной. Не осмелюсь говорить за него, но думаю, что у него так же. И так было всегда", — рассказала Брижит.

Она отметила, что "была ужасно тревожной" до встречи со своим супругом.

"Я больше не такая — с тех пор, как узнала Эммануэля. Это очень занятно, я не могу этого объяснить", — поделилась супруга президента.

Отвечая на вопрос журналиста, Брижит Макрон провела сравнение с концепцией философа Платона, в которой речь идет о "половинках", которым предстоит совпасть друг с другом.

"Для нас, с нашей разницей в возрасте, такое совпадение не было очевидным, но оно существует. Когда я читаю что-то о нашей паре, у меня ощущение, что я читаю историю кого-то другого. А ведь наша история очень проста", — заключила жена Макрона.

Эммануэль Макрон и Брижит Троньё сочетались браком в 2007 году. Супруга президента старше его на 24 года.