Брижит Макрон заявила, что не любит проводить ночи без мужа

ПАРИЖ, 18 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в своем первом интервью, опубликованном журналом Elle, призналась, что не любит проводить ночи без мужа.
На вопрос она ответила утвердительно, сказав, что "не очень-то любят" ночевать не вместе.
"Не очень-то любим! Меня успокаивает, когда Эммануэль рядом со мной. Не осмелюсь говорить за него, но думаю, что у него так же. И так было всегда", — рассказала Брижит.
Она отметила, что "была ужасно тревожной" до встречи со своим супругом.
"Я больше не такая — с тех пор, как узнала Эммануэля. Это очень занятно, я не могу этого объяснить", — поделилась супруга президента.
"Для нас, с нашей разницей в возрасте, такое совпадение не было очевидным, но оно существует. Когда я читаю что-то о нашей паре, у меня ощущение, что я читаю историю кого-то другого. А ведь наша история очень проста", — заключила жена Макрона.
Эммануэль Макрон и Брижит Троньё сочетались браком в 2007 году. Супруга президента старше его на 24 года.