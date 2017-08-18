КПРФ об идее снести статую Ленину в Сиэтле: в США идет война памятников

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. По всему миру идет война памятников, КПРФ осуждает вандализм и приветствует многообразие памятников, заявил секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

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Мэр американского Сиэтла (штат Вашингтон) Эд Мюррей в четверг высказался за то, чтобы убрать из города памятник Владимиру Ленину, а также мемориал солдатам Конфедерации. В офисе мэра РИА Новости пояснили, что указанные памятники находятся в частной собственности. Таким образом, заявление градоначальника — его позиция по этому вопросу, а не окончательное решение.

"Война памятников идет, памятников Ленина по всей Земле много, на Украине только 1300 памятников снесли… Вандализм осуждаем, памятники должны быть всякие", — сказал Обухов РИА Новости.

Секретарь ЦК КПРФ при этом подчеркнул, что сейчас в США идет речь и сносе памятникам солдатам Конфедерации.

"Я так понимаю, что мэр Сиэтла это делает в угоду тем левым, которые, скажем так, в том числе устраивали столкновения в Сиэтле, решил и Ленина снести", — отметил он.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, член КПРФ Дмитрий Новиков заявил RT, что заявление мэра Сиэтла о желании снести памятник Ленину — это попытка быть в политическом тренде. На его взгляд, Мюррей ведет себя странно.

"Ленин (в отличие от конфедератов — ред.) как раз был противником рабовладения в какой бы то ни было форме, всякого социального насилия. Он выступал за справедливость, свободу личности и создал партию, которая последовательно боролась против самодержавия в стране ", — пояснил Новиков. — И поэтому ничем иным, как попыткой быть в некоем политическом тренде, это назвать нельзя".

Депутат также добавил, что установка памятников Ленину не только в тех странах, которые стремились идти по социалистическому пути, говорит об уважении к нему как к исторической личности.

Статуей Ленина (работы Эмиля Венкова) владеет семья Льюиса Карпентера, который привез ее из словацкого Попрада, взяв кредит и выкупив у властей страны. Пятиметровый памятник весом более семи тонн стоит в Сиэтле уже более 20 лет, и, согласно туристическому порталу Фримонта (района, в котором он находится), продается.

В среду автор книги "Граждане за Трампа" Джек Пособик разместил в Twitter видео, на котором сторонники президента США Дональда Трампа, многие — в красных кепках с его слоганом "Сделаем Америку снова великой", вышли с плакатами к памятнику Ленина и требовали его сноса.

Кампания по сносу памятников конфедератам, выступавшим за сохранение рабства в годы Гражданской войны в США в 1861-65 годах, возобновилась в США после событий в городе Шарлоттсвилль, где в субботу прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. Акции протеста прошли и в Сиэтле.