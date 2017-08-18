Лавров и Габриэль обсудили ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили в пятницу по телефону ситуацию вокруг КНДР, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры обсудили ситуацию вокруг КНДР и пути выхода из кризиса. Лавров и Габриэль подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова, способствовать которому призвана российско-китайская "дорожная карта" корейского урегулирования. Подтверждена приверженность соблюдению соответствующих резолюций СБ ООН", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Министры обсудили также ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня и график предстоящих политических контактов", — отмечается в нем.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась еще больше после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности – Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе – военный. КНДР, в свою очередь, какого-либо ответа на российско-китайские инициативы не дала.