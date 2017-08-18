В Минобороны Польши связали теракт в Барселоне с миграционной политикой ЕС

ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Польша после теракта в Барселоне, где в четверг фургон въехал в толпу людей на популярной у туристов пешеходной улице, напоминает о необходимости жесткой миграционной политики, заявил заместитель министра обороны Михал Дворчик в эфире польского телевидения.
"То, что происходит, является доказательством того, что Европа стоит перед драматическим выбором: либо ждать конца в раздумье, либо начать принимать реальные решения, а не говорить об эмпатии, не говорить о сострадании", — сказал Дворчик.
"Либо Европа изменится, или ее будущее в нынешнем виде становится под большим знаком вопроса", — подчеркнул он.
Он подчеркнул, что Польша остается приверженной жесткой миграционной политике. "Не будет согласия на создание анклавов, которые не интегрируются в сообщество. Не будет согласия на принудительные переселения людей в Польшу, которых мы не можем проверить с точки зрения безопасности, с точки зрения персональных данных. Не будет согласия на путь, который ведет нас к катастрофе", — заявил Дворчик.
Правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию о задержании в Риполе в пятницу утром третьего подозреваемого в причастности к терактам. Накануне в этом же городе был задержан Дрис Укабир, родившийся в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Он утверждает, что у него украли документы, которые были найдены в фургоне. Еще один человек был задержан в Альканаре, он выходец из Марокко.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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