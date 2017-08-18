В Минобороны Польши связали теракт в Барселоне с миграционной политикой ЕС

ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Польша после теракта в Барселоне, где в четверг фургон въехал в толпу людей на популярной у туристов пешеходной улице, напоминает о необходимости жесткой миграционной политики, заявил заместитель министра обороны Михал Дворчик в эфире польского телевидения.

Польша традиционно высказывалась против миграционной политики ЕС и вместе с Чехией и Венгрией бойкотировала схему расселения беженцев, согласованную в сентябре 2015 года главами МВД стран Евросоюза. В соответствии с этим планом предполагается в течение двух лет расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. В конце июля Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши, Чехии и Венгрии за отказ принимать мигрантов на своей территории.

"То, что происходит, является доказательством того, что Европа стоит перед драматическим выбором: либо ждать конца в раздумье, либо начать принимать реальные решения, а не говорить об эмпатии, не говорить о сострадании", — сказал Дворчик.

"Либо Европа изменится, или ее будущее в нынешнем виде становится под большим знаком вопроса", — подчеркнул он.

По его словам, нынешнюю миграционную политику необходимо менять. "Европе нужно изменение подхода к общеевропейской безопасности. Пока будет согласие на образование групп, которые не интегрируют, которые не принимают европейских ценностей, то такие преступления будут", — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что Польша остается приверженной жесткой миграционной политике. "Не будет согласия на создание анклавов, которые не интегрируются в сообщество. Не будет согласия на принудительные переселения людей в Польшу, которых мы не можем проверить с точки зрения безопасности, с точки зрения персональных данных. Не будет согласия на путь, который ведет нас к катастрофе", — заявил Дворчик.

В четверг фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали. Полиция назвала это терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.

Правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию о задержании в Риполе в пятницу утром третьего подозреваемого в причастности к терактам. Накануне в этом же городе был задержан Дрис Укабир, родившийся в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Он утверждает, что у него украли документы, которые были найдены в фургоне. Еще один человек был задержан в Альканаре, он выходец из Марокко.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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