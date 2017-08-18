В Одессе убили сотрудницу СИЗО

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Прокуратура и полиция завели два уголовных дела в связи с убийством сотрудницы одесского следственного изолятора, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"В четверг, 17 августа, органами полиции Одесской области начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) по факту гибели 34-летней сотрудницы одесского следственного изолятора", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.

Кроме того, следователи областной прокуратуры возбудили уголовное дело по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, из-за чего, как отмечается в сообщении, заключенный смог совершить преступление.

Досудебное расследование по этим делам продолжается. На место происшествия выезжал прокурор Одесской области Олег Жученко, начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин и следственно-оперативная группа.