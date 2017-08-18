Адвокат Муравицкого считает, что судьи не хотят браться за дело журналиста

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Украинские судьи не хотят браться за дело против обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого, опасаясь проблем с властями страны, считает его адвокат Андрей Гожый.
"Может быть, действительно техническая проблема (с переносом апелляции – ред.). Кстати, возможно, это такая проблема, что просто судьи не хотят браться за это дело. Понимаете… чтобы и с режимом быть в хороших отношениях, и перед мировым сообществом не выставить себя в нехорошем свете. Потому что мы помним, что было с теми судьями, прокурорами и следователями, которые занимались делами Юлии Тимошенко, Юрия Луценко — когда поменялась власть", — сказал Гожый в опубликованном в пятницу интервью РИА Новости Украина.
СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.