Адвокат Муравицкого считает, что судьи не хотят браться за дело журналиста

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Украинские судьи не хотят браться за дело против обвиняемого в госизмене журналиста Василия Муравицкого, опасаясь проблем с властями страны, считает его адвокат Андрей Гожый.

Ранее Апелляционный суд Житомирской области из-за отпусков судей перенес запланированное на 18 августа заседание по апелляции на арест журналиста. Новая дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Таким образом, рассмотрение этого вопроса переносят уже второй раз.

"Может быть, действительно техническая проблема (с переносом апелляции – ред.). Кстати, возможно, это такая проблема, что просто судьи не хотят браться за это дело. Понимаете… чтобы и с режимом быть в хороших отношениях, и перед мировым сообществом не выставить себя в нехорошем свете. Потому что мы помним, что было с теми судьями, прокурорами и следователями, которые занимались делами Юлии Тимошенко, Юрия Луценко — когда поменялась власть", — сказал Гожый в опубликованном в пятницу интервью РИА Новости Украина.

Вместе с тем, по его словам, возможно, судьи просто ждут отмашку с администрации президента.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.