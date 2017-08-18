Адвокат сообщил о создании благотворительного фонда в поддержку Муравицкого

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Благотворительный "Фонд Муравицкого" будет создан для поддержки задержанного в Житомире журналиста Василия Муравицкого и его семьи, а также других политзаключенных, заявил адвокат журналиста Андрей Гожый в интервью РИА Новости Украина, опубликованном в пятницу.

СБ Украины 1 августа задержала житомирского журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

"Мы создаем сейчас благотворительный "Фонд Муравицкого" для поддержки его семьи и для поддержки других политзаключенных. И постараемся законным образом деньги аккумулировать. Будем помогать и семье Василия, и другим… Скоро мы все зарегистрируем как положено и сообщим номер счета", — сказал Гожый.

Также он считает, что дело Муравицкого является реваншем "олигархических сил, и режим просто съехал с катушек".

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.