Адвокат сообщил о создании благотворительного фонда в поддержку Муравицкого

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Благотворительный "Фонд Муравицкого" будет создан для поддержки задержанного в Житомире журналиста Василия Муравицкого и его семьи, а также других политзаключенных, заявил адвокат журналиста Андрей Гожый в интервью РИА Новости Украина, опубликованном в пятницу.
"Мы создаем сейчас благотворительный "Фонд Муравицкого" для поддержки его семьи и для поддержки других политзаключенных. И постараемся законным образом деньги аккумулировать. Будем помогать и семье Василия, и другим… Скоро мы все зарегистрируем как положено и сообщим номер счета", — сказал Гожый.
Также он считает, что дело Муравицкого является реваншем "олигархических сил, и режим просто съехал с катушек".
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.