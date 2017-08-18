СБУ не удалось сломать журналиста Муравицкого, заявил его адвокат

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости. Службе безопасности Украины (СБУ) не удалось сломать арестованного в Житомире по подозрению в госизмене журналиста Василия Муравицкого, он настроен на решительные действия и не намерен признавать безосновательные обвинения, заявил его адвокат Андрей Гожый в опубликованном в пятницу интервью РИА Новости Украина.

"Первоначальный расчет, что удастся сломать его (Муравицкого) психологически, не оправдался. Муравицкий оказался крепким орешком. И брать какую-то чужую вину на себя или подтверждать какие-то измышления он не собирается", — сказал Гожый.

Адвокат отметил, что Муравицкий настроен на борьбу. "Я только что от него (Муравицкого – ред.) вышел. Настроение у него не плохое. Конечно, неприятно, что оттягивается апелляция по непонятным причинам. Но он говорит: если для борьбы надо посидеть — посижу", — сказал Гожый. По его словам, журналист сейчас чувствует себя нормально.

СБ Украины задержала Муравицкого 1 августа. Журналиста подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан и создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что репортеру грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД России назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.