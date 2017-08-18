При теракте в Барселоне ранены два гражданина Бельгии

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

БРЮССЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Среди пострадавших в результате теракта в Барселоне по меньшей мере два гражданина Бельгии, один из которых получил тяжелые ранения, сообщила в пятницу телерадиокомпания RTBF.

Ранее глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс сообщил, что в Барселоне погибла бельгийка. Ее личность установлена — она проживала в городе Тонгерен на востоке страны.

Как сообщила ранее газета La Vanguardia, из 13 человек, погибших в теракте в Барселоне, три являются гражданами Германии, а одна — бельгийкой, они уже идентифицированы.

Всего среди пострадавших в результате теракта в столице Каталонии значатся граждане 24 стран: Испании, Франции, Германии, Голландии, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии. Пакистана, Тайваня, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая. Состояние 15 раненых оценивается как тяжелое, 23 — как средней тяжести.

Кроме того, доставлены в больницы пять человек, раненые в результате теракта в Камбрильсе, расположенном в 120 км к югу от Барселоны. Один находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом, двое получили легкие ранения, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии в Twitter. Один полицейский получил легкое ранение.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта были арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что событиям в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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