В Норвегии задержали россиянку во время акции протеста против бурения нефти

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Береговая охрана Норвегии задержала российскую активистку Greenpeace Татьяну Васильеву во время протеста против бурения нефти в Баренцевом море, сообщает Greenpeace.

"Мирная акция протеста против бурения нефти в Арктике, в которой участвовала российская активистка, прекращена норвежскими властями. Корабль Greenpeace Arctic Sunrise и активисты задержаны", — говорится в сообщении.

По данным организации, инцидент произошел в Баренцевом море, где накануне сотрудники охранной службы королевства задержали корабль с 35 активистами на борту. Активистка из России была задержана на воде в каяке, отмечает организация.

На сайте ведомства отмечается, что судно Greenpeace задержали в Баренцевом море после 11 часов протеста. Активисты остановили бурение нефти на несколько часов, войдя на каяках в охранную зону нефтяной платформы "Сонга Энейблер" компании Statoil. Все члены экипажа Arctic Sunrise арестованы. В настоящее время судно буксируют в Тромсё.

"Мы проводили акцию, чтобы передать обращения людей со всего мира к норвежскому правительству и нефтяной компании Statoil. Норвегия должна услышать их голоса и отозвать лицензии на бурение. Важно понимать, что разливы нефти не знают государственных границ. В случае аварии на норвежской платформе в зону загрязнения попадет и российская территория" — приводятся слова Васильевой на сайте организации.