Скончался раненный в Камбрильсе пятый террорист

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Пятый террорист, который был ранен и задержан в ходе антитеррористической операции в каталонском курортном городе Камбрильс, скончался, сообщают правоохранительные органы Каталонии.

"Подтверждаем, что пятый террорист, обезвреженный и раненный ранее в Камбрильсе, скончался", — говорится в сообщении полицейской службы Mossos d'Esquadra в Twitter

Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и задержан. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов.

Правоохранители также сообщили, что один из пострадавших в теракте находится в критическом состоянии. Всего были ранены семь человек, двое из них тяжело. Среди легко раненных — сотрудник правоохранительных органов.