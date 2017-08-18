В ходе спецоперации в Камбрильсе ликвидированы несколько террористов

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Каталонская полиция подтвердила, что в муниципалитете Камбрильс ликвидированы несколько террористов, которые собирались совершить новый теракт.
Как говорится в сообщении, эти люди собирались совершить новую террористическую атаку.
По данным телеканала 24 Horas, ликвидированы четверо террористов, один ранен. По данным канала, на них были пояса-смертников. СМИ сообщали, что они готовились повторить барселонскую атаку, жертвами которой стали 13 человек.
Intense gunfire can be heard in the city of #Cambrils as an anti-terrorist operation continues near the city centre.pic.twitter.com/cK7AQaas52— Abraham Jr. ® (@torrea40) 18 августа 2017 г.