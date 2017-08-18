Пенс обещает покарать ответственных за теракт в Барселоне

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс пообещал, что США помогут найти ответственных за теракт в Барселоне.

"Это последнее нападение… снова показывает, что радикальный исламский терроризм — одна из наиболее опасных угроз, с которыми мы сталкиваемся в мире. За нападение взяла ответственность ИГИЛ*. Но кто бы ни был ответственным, они должны знать, что Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками найдут и накажут их и сотрут с лица земли зло радикального исламского террора", — заявил Пенс в ходе визита в Панаму. Слова Пенса передали журналисты пресс-пула Белого дома.

Пенс поблагодарил президента Панамы Хуана Карлоса Варелу за то, что Панама является единственной латиноамериканской страной, участвующей в коалиции США против ИГ*.

В четверг неизвестный на белом фургоне совершил наезд на пешеходов на центральной улице Барселоны Рамбла. Погибли 13 человек, более ста ранены. В связи с терактом задержаны два человека, однако водитель фургона скрылся.



* Террористическая организация, запрещенная в России.