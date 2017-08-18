Рябков заявил, что дата его новых переговоров с Шенноном пока не определена

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что вопрос о его новой встрече с замгоссекретаря США Томасом Шенноном остается на повестке дня, однако точная дата переговоров пока не определена.

"Вопрос о новой встрече с замгоссекретаря Томасом Шенноном не снят с повестки дня. Этот вопрос существует, и работа в этом направлении идет. Однако на сегодняшний день нет информации о конкретной дате нового раунда переговоров", — сказал Рябков газете "Известия".

Российский замминистра также заявил, что Москва надеется на стабилизацию отношений с США, но "любой шаг Вашингтона, направленный на осложнение контактов, будет означать для России необходимость ответить зеркально".

Рябков сообщил, что нет конкретных договоренностей и по поводу предполагаемой даты приезда в Вашингтон нового посла России Анатолия Антонова. "Никаких конкретных договоренностей с американскими коллегами по обмену послами у нас пока нет. Россия проводит замену глав своих загранучреждений в плановом порядке", — сказал газете дипломат.

В посольстве США в Москве изданию подтвердили, что точная дата переговоров Рябкова и Шеннона пока не согласована. Пресс-секретарь американской дипмиссии в России Мария Олсон рассказала изданию об отсутствии открытой информации относительно графика поездок и встреч Шэннона. "Что касается возможной повестки, то США и Россия стремятся найти долгосрочное решение, которое будет касаться проблем двусторонней отношений", — цитирует газета Олсон.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что формат "Рябков — Шеннон" будет сохранен, свои встречи они посвятят вопросам двусторонней повестки дня России и США.

Ранее сам Рябков заявлял РИА Новости, что Москва не собирается сворачивать контакты с США по нормализации двустороннего диалога после принятия законопроекта по санкциям в отношении КНДР, Ирана и РФ. По его словам, вопрос заключается в том, "по каким темам, есть ли готовность у администрации США искать позитивную повестку дня и работать по ней". В конце июля он отметил, что говорить о дате новой встречи с Шенноном пока преждевременно.