МИД Италии направляет сотрудников в Барселону для оказания помощи

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

РИМ, 18 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано в связи с терактом, совершенным в четверг в Барселоне, дал указание направить в город сотрудников Кризисной группы министерства для оказания помощи находящимся там соотечественникам.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти испанской автономной области Каталония подтвердили гибель 13 человек, 100 ранены. Каталонская полиция квалифицировала происшедшее как теракт.

В сообщении итальянского МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости, говорится об усилении генконсульства Италии в Барселоне для "оказания поддержки соотечественникам любым возможным образом". "В этих целях некоторые наши сотрудники Кризисной группы вылетят в Барселону первым же рейсом", — указал Алфано.

Ранее стало известно, что в МИД Италии существуют опасения относительно того, что итальянские граждане могут быть в числе лиц, пострадавших в результате теракта в Барселоне.