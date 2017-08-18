МИД Италии направляет сотрудников в Барселону для оказания помощи

РИМ, 18 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано в связи с терактом, совершенным в четверг в Барселоне, дал указание направить в город сотрудников Кризисной группы министерства для оказания помощи находящимся там соотечественникам.
В сообщении итальянского МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости, говорится об усилении генконсульства Италии в Барселоне для "оказания поддержки соотечественникам любым возможным образом". "В этих целях некоторые наши сотрудники Кризисной группы вылетят в Барселону первым же рейсом", — указал Алфано.