Мужчина, которого считали водителем фургона в Барселоне, явился в полицию

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Мужчина Дрис Укабир Сопрано, которого ранее считали человеком, совершившим теракт в Барселоне, пришел в полицию муниципалитета Риполь (провинция Жирона, Каталония) и заявил, что его документы украли, пишет в четверг вечером местная газета Vanguardia.

Ранее полиция распространила фотографию этого человека как подозреваемого в совершении теракта в центре каталонской столицы. Испанские СМИ со ссылкой на источники в полицию писали, что полиция задержала Дрисса Укабира, выходца из северной Африки, родившегося во французском Марселе и жившего в каталонском муниципалитете Риполь.

Как сообщил мэр Риполя Жорди Мунель, этот мужчина рассказал полиции, что увидел свою фотографию в СМИ и пришел в правоохранительные органы, чтобы объяснить, что его документы украли. Мэр добавил, что мужчину хорошо знают в городе.

Силы правопорядка пытаются выяснить, почему Укабир вовремя не сообщил о пропаже документов. Рассматривается версия, что документы мог украсть его младший брат, 18-летний Муса Укабир, который живет в Барселоне и действительно причастен к нападению, пишет газета. Муса имеет французское гражданство.