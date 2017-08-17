При теракте в Барселоне погибла гражданка Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Гражданка Бельгии погибла при теракте в Барселоне, сообщил глава МИД королевства Дидье Рейндерс в Twitter.
Он передал соболезнования семье и близким погибшей женщины. По данным агентства Belga, речи идет о жительнице бельгийской Фландрии.
В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Каталонская полиция квалифицировала произошедшее как теракт.