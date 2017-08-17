В центре Барселоны закрыли метро, таксисты возят людей бесплатно

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Станции метро в центре Барселоны закрыты, движение поездов пригородного сообщения в центр также прекращено, сообщает телеканал 24 Horas.

Полиция призывает не приближаться к месту теракта и избегать центра города. Все развлекательные мероприятия в городе отменены. Таксисты возят людей бесплатно. Улицы в районе Рамблы оцеплены, магазины закрыты.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, было закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны в микроблоге Twitter назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя. Официально власти подтверждают, что один человек погиб, 32 ранены, однако предупреждают, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.