Полицейские автомобили в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне

Полицейские автомобили в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа проинформировали о событиях в Барселоне, где в четверг был совершен теракт.

"Глава аппарата (Белого дома Джон Келли) осведомлен о ситуации и держит в курсе президента", — сообщили в Белом доме.

Ранее в госдепартаменте США также сообщили, что внимательно следят за ситуацией в Барселоне.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. По последним данным, могли погибнуть 13 человек.

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