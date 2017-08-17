В Испании задержали трех немецких туристов, подозреваемых в изнасиловании

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Трое туристов из Германии задержаны в каталонском муниципалитете Льорет-де-Мар (провинция Жирона) по подозрению в изнасиловании 19-летней девушки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Каталонии.

По предварительным данным, инцидент произошел рано утром в хостеле, где остановились и девушка, и трое молодых людей, рассказала представитель пресс-службы ведомства. Она пояснила, что трое подозреваемых имеют немецкое гражданство, но все они — марокканского происхождения. Национальность девушки в правоохранительных органах отказалась уточнить, отметив лишь, что она не немка.

"Пока мы выясняем, были ли между собой знакомы жертва и подозреваемые", — указала собеседница РИА Новости. В пятницу суд города Бланес примет решение о мере пресечения в отношении подозреваемых.

Это уже второе громкое преступление, совершенное в курортном городе Льорет-де-Мар за последнюю неделю. В минувшую субботу сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек по подозрению в нанесении смертельных травм 22-летнему туристу из Италии Никколо Чатти. В правоохранительных органах Каталонии РИА Новости заявили, что у задержанных есть российские документы, предположительно, они являются выходцами из Чечни, имеют право на убежище во Франции и проживают в этой стране.

Однако генконсульство в Барселоне и посольство РФ в Мадриде заявили, что "принадлежность их к российскому гражданству пока не подтверждается". В понедельник суд каталонского города Бланес принял решение оставить за решеткой лишь одного из задержанных, а двух других выпустил на свободу.