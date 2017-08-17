В Латвии спасатели прекратили поиски пропавшего в море 11-летнего мальчика

РИГА, 17 авг – РИА Новости. Пропавший 14 августа во время купания в море у берегов латвийского населенного пункта Руцава 11-летний мальчик не найден, поиски ребенка прекращены, сообщают в четверг интернет-версии ведущих латвийских СМИ.

Как сообщает программа Degpunktā телеканала LNT, скорее всего, ребенок погиб, и надо ждать, когда его тело выбросит на берег.

"Пропавший 14 августа во время купания в море у берегов латвийского населенного пункта Руцава 11-летний мальчик не найден. Поиски прекращены", — сообщила программа со ссылкой на Службу береговой охраны.

Четырнадцатого августа в 14.36 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила сообщение о том, что в Руцавском крае в Балтийском море тонет человек. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в море пропал ребенок.

Из-за больших волн спустить шлюпку на воду было невозможно, поэтому спасатели искали мальчика вдоль берега, а служба береговой охраны — в море. К поискам был привлечен также вертолет береговой охраны Литвы. С наступлением темноты поисковые работы прекращались, но с рассветом возобновлялись.