Испания возобновила движение товаров через границу с Марокко в Сеуте

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Испания восстановила движение товаров через пограничный пункт Тарахаль в городе Сеута, анклаве на севере Африки, подтвердили РИА Новости в представительстве правительства Испании в Сеуте.

Движение было приостановлено 9 августа в связи с участившимися случаями нелегального пересечения границы через Тарахаль.

Через КПП Тарахаль границу переходят в основном марокканцы – часто женщины – которые несут на себе огромные тюки с товарами, чтобы продать их в Испании. За среду и четверг через пограничный пункт уже прошли около тысячи человек. Кроме того, выстроились очереди из машин с товарами из Марокко.

Ранее 7 августа границу пересекли 187 нелегальных мигрантов, испанские правоохранительные органы не смогли их остановить. 8 августа аналогичную попытку предприняли еще 700 нелегальных мигрантов, однако им это не удалось – их остановили марокканские пограничники.

Введение ограничений на движение товаров, по мнению МВД, должно было помочь пограничникам сосредоточиться на пресечении массовых попыток нелегального перехода через КПП.