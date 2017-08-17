Суд перенес заседание по апелляции на арест журналиста Муравицкого

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Апелляционный суд Житомирской области перенес из-за отпусков судей запланированное на 18 августа заседание по апелляции на арест журналиста Василия Муравицкого, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.
"Суд перенесли, сослались на технические причины. Программа автоматического распределения судей не может составить тройку, поскольку несколько судей ушли в отпуск. Перенесли на неопределенное время", — сказал Гожый.
По его словам, заседание может состояться в конце августа или в первых числах сентября.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.