Суд перенес заседание по апелляции на арест журналиста Муравицкого

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Апелляционный суд Житомирской области перенес из-за отпусков судей запланированное на 18 августа заседание по апелляции на арест журналиста Василия Муравицкого, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

Первого августа СБ Украины задержала житомирского журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Ранее Гожый заявил РИА Новости, что собранные следствием "доказательства" вины его подзащитного абсурдны.

"Суд перенесли, сослались на технические причины. Программа автоматического распределения судей не может составить тройку, поскольку несколько судей ушли в отпуск. Перенесли на неопределенное время", — сказал Гожый.

По его словам, заседание может состояться в конце августа или в первых числах сентября.

Прокуратура сообщала, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.