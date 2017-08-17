В Париже ограбили ресторан, где Макрон праздновал выход во II тур выборов

ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестные проникли в ресторан La Rotonde в Париже, где президент Франции Эммануэль Макрон отмечал выход во второй тур выборов, и похитили оттуда более 300 тысяч евро, передаёт в четверг газета Parisien.

По информации издания, инцидент в ресторане на бульваре Монпарнас произошёл в ночь на четверг.

Грабители вскрыли дверь запасного выхода, проникли внутрь и сломали камеру видеонаблюдения. Им удалось попасть в гардероб ресторана, что, согласно информации близкого к следствию источника, "позволяет предположить, что грабители знали код от двери, поскольку на ней нет следов взлома".

Деньги, которыми поживились воры, были спрятаны в сейфы. Пропажу наличности заметила управляющая, пришедшая утром на работу. Она же оповестила о произошедшем полицию.

В настоящее время по факту ограбления ресторана ведётся следствие. Полицейским предстоит узнать, были ли у грабителей сообщники из числа персонала, а также выяснить, откуда у них были коды от сейфов.