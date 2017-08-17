Россия призвала ООН расследовать полеты неопознанной авиации в Афганистане

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Москва призывает миссию ООН по содействию Афганистану тщательно расследовать случаи полетов неопознанных вертолетов в ряде подконтрольных боевикам районах, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, подобные полеты по прежнему происходят над удерживаемыми экстремистами территориями в северных провинциях Афганистана.

"Складывается впечатление, что контролирующее афганское небо командование натовских сил в этой стране упорно не желает замечать эти инциденты. Обращаем внимание миссии ООН по содействию Афганистану на необходимость тщательного расследования каждого подобного случая", — заявила Захарова.

Как отметила дипломат, у Москвы "имеются сведения о том, что 8 августа с авиабазы 209-го корпуса Афганской национальной армии в Мазари-Шариф четыре вертолета совершили рейсы в захваченный боевиками район в уезде Акча провинции Джаузджан".

"Примечательно, что свидетели этих полетов стали исчезать из поля зрения правоохранительных органов", — добавила Захарова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в ведомстве возникли вопросы в связи с сообщениями афганских парламентариев о полетах вертолетов американского производства без опознавательных знаков над территориями, подконтрольными экстремистам.