В Днепре неизвестные блокировали здание полиции

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Неизвестные зашли в здание управления патрульной полиции в городе Днепр (бывший Днепропетровск) и заблокировали его, сообщила в четверг пресс-служба патрульной полиции города.
По данным полиции, они не реагировали на требования полицейских прекратить противоправные действия, в результате чего правоохранители их задержали.
"За совершение административного правонарушения на граждан составили материалы по статье 173 ("мелкое хулиганство"), статье 185 ("злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского") Кодекса Украины о административных правонарушениях", — добавили в полиции.