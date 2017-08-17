Москва считает санкции против Венесуэлы недопустимыми

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Москве считают недопустимыми угрозы президента США Дональда Трампа о возможной военной операции в Венесуэле, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

По словам Захаровой, в Венесуэле сейчас "наблюдаются первые признаки спада силовой конфронтации между оппозицией и сторонниками правительства".

"На этом фоне не может не вызывать озабоченности позиция некоторых мировых лидеров, которые как раз не замечают формирующиеся в Венесуэле новые политические реалии. Продолжающиеся попытки расшатать ситуацию, надавить на венесуэльские власти несут в себе крайне деструктивный заряд, потому что угрожают наметившемуся хрупкому балансу", — заявила Захарова.

Она отметила, что в Москве считают недопустимыми односторонние экономические санкции против Венесуэлы, которые в первую очередь ударят по наиболее незащищенным слоям населения.

"И уж тем более неприемлемыми представляются угрозы о возможном использовании иностранной военной силы для, процитирую одного известного человека, "прекращения трагедии, разворачивающейся в Венесуэле". Это было заявление господина Трампа от 11 августа. Подобные заходы идут вразрез с принципами международного права о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств и отказе от использования силы. Расцениваем подобные заявления как выпад не только против Каракаса, но и региона в целом", — подчеркнула дипломат.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.