В Мексике прошли протесты против пересмотра НАФТА

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жители мексиканской столицы устроили протесты в связи с началом переговоров о пересмотре условий Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): по меньшей мере две тысячи человек вышли на улицы, сообщает телеканал Telesur.

Телеканал отмечает, что жители Мехико выражают свой протест против модернизации НАФТА, заявляя, что действующее правительство не имеет права заниматься этим. По данным Telesur, демонстранты несли плакаты с надписью "НАФТА приносит вред, Мексике лучше без НАФТА".

CША, Мексика и Канада в среду начали новые переговоры о НАФТА.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.