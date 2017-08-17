В Мексике прошли протесты против пересмотра НАФТА

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Жители мексиканской столицы устроили протесты в связи с началом переговоров о пересмотре условий Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): по меньшей мере две тысячи человек вышли на улицы, сообщает телеканал Telesur.
CША, Мексика и Канада в среду начали новые переговоры о НАФТА.
Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.
#México | Ciudadanos marcharon en rechazo al #TLCAN https://t.co/rx9rIYtAj5 pic.twitter.com/WlqsWXKlmb— teleSUR TV (@teleSURtv) 17 августа 2017 г.