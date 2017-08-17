В ДНР опровергают сообщения о взрыве на Донецком заводе химизделий

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин назвал слухами информацию, появившуюся в ряде украинских СМИ о взрыве на территории Донецкого казенного завода химизделий.

Ранее в некоторых украинских СМИ и соцсетях появилась информация о пожаре на территории Донецкого завода химизделий, который якобы привел к взрыву.

"Украинская сторона продолжает проводить мероприятия, направленные на дестабилизацию обстановки в ДНР, запугивание граждан, панику, имеющие спланированный характер. В частности, распространяются слухи о взрыве на территории Донецкого казенного химического завода, якобы в результате возгорания сухой травы", — сказал Басурин в четверг журналистам.

Он заявил, что в районе завода действительно было возгорание травы в результате обстрела со стороны силовиков, взрыва на территории предприятия не было.

Донецкий казенный завод химических изделий специализировался на выпуске боеприпасов и промышленных взрывчатых веществ. На данный момент он не работает. За время боевых действий в Донбассе завод неоднократно подвергался обстрелам.