В Венесуэле расследуют пропажу животных из зоопарка, которых могли съесть

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Венесуэлы расследуют пропажу животных из зоопарка, которые могли быть украдены местными жителями для употребления в пищу, передает агентство Рейтер.

Как сообщил представитель местной полиции Луис Моралес, на выходных из зоопарка города Маракайбо на северо-западе Венесуэлы были похищены два ошейниковых пекари. "Мы полагаем, что (их взяли – ред.), чтобы съесть", — заявил он.

Управляющий зоопарка Леонардо Нуньес, в свою очередь, заявил, что волна похищений, которая за последние несколько недель коснулась 10 животных, включая буйвола, была организована наркоторговцами в целях продажи.

"Они забирают все! Животных не крали, чтобы съесть", — заявил Нуньес.

По данным издания, крах социалистический экономической модели страны привел к хронической нехватке продуктов питания, которая заставила миллионы человек искать пропитания повсюду, включая мусорные баки. Президент страны Николас Мадуро возлагает основную вину за голод в стране на оппозиционные протесты и "экономическую войну", которую ведут его противники при поддержке Вашингтона. Как сообщил глава Международного союза охраны природы, нехватка продуктов питания коснулась и зоопарков. По данным организации, в прошлом году порядка 50 животных умерли от голода в зоопарках Каракаса. Правительство Венесуэлы, в свою очередь, отрицает подобные заявления.