Вандалы отрубили хвост памятнику собаке экс-президента Франции Миттерана

ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Вандалы испортили памятник лабрадору Балтику — верному спутнику экс-президента Франции Франсуа Миттерана, отрубив бронзовой собаке хвост, передает в четверг портал Sud Ouest.

Инцидент произошел в коммуне Сустон региона Новая Аквитания в ночь на вторник, однако СМИ узнали о нем с опозданием.

"Я испытал немало эмоций, узнав эту новость. Сначала недоверие, потом злобу, а следом — непонимание, поскольку они накинулись на памятник, который к тому же является объектом искусства. Такое не делается случайно, бронзу не отпилишь пилочкой для ногтей", — рассказал мэр коммуны Фредерик Шарпенель.

Статуя Балтика — лишь часть композиции, открытой в 1996 году в присутствии вдовы Миттерана Даниэль. Позади лабрадора "идет", опираясь на палочку, отлитый из бронзы его хозяин — сам бывший президент страны.

Лабрадор Балтик появился на свет в 1987 году и прожил до 2002 года, пережив своего любимого хозяина на семь лет.

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