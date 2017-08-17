Австралийский сенатор появилась на заседании парламента в парандже

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Австралийский сенатор Полин Хэнсон (Pauline Hanson) появилась на заседании верхней палаты парламента в мусульманской женской одежде — парандже — и призвала запретить ее в стране, сообщает издание Australian.
"В свете национальной безопасности нашей страны будете ли вы стремиться к запрету паранджи?" — приводит издание слова Хэнсон.
По ее словам, "большинство австралийцев хотят запрета паранджи".
I have to admit this is the most attractive photo of Pauline Hanson I've ever seen. pic.twitter.com/oWk12ABNd7— John Johnsonson (@JohnJohnsonson) 17 августа 2017 г.
На ее вопрос генеральный прокурор Джордж Брэндис ответил отказом, после чего Хэнсон сняла одеяние и покинула помещение, держа паранджу в руках.
Брэндис также назвал ее необычное появление "ужасающей выходкой". Он добавил, что около полумиллиона австралийцев являются мусульманами, подавляющее большинство которых законопослушные граждане.
По данным радио 2GB, сенатор сообщила, что надела паранджу в своем кабинете, на пути на заседание ее не остановили сотрудники безопасности, так как были предупреждены заранее. По ее словам, она обдумывала эту идею на протяжении "месяцев".
Ранее сообщалось, что правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Двум подозреваемым 49-летнему Халеду Махмуду Хаяту и 32-летнему Махмуду Хаяту уже предъявили обвинения в подготовке и планировании теракта. Обвиняемые намеревались заложить бомбу на борт самолета авиакомпании Etihad Airways, вылетающего из Сиднея 15 июля.