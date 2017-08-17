Австралийский сенатор появилась на заседании парламента в парандже

Сенатор Полин Хэнсон снимает паранджу на заседании парламента в Канберре. 17 августа 2017

Сенатор Полин Хэнсон снимает паранджу на заседании парламента в Канберре. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Австралийский сенатор Полин Хэнсон (Pauline Hanson) появилась на заседании верхней палаты парламента в мусульманской женской одежде — парандже — и призвала запретить ее в стране, сообщает издание Australian.

"В свете национальной безопасности нашей страны будете ли вы стремиться к запрету паранджи?" — приводит издание слова Хэнсон.

По ее словам, "большинство австралийцев хотят запрета паранджи".

I have to admit this is the most attractive photo of Pauline Hanson I've ever seen. pic.twitter.com/oWk12ABNd7 — John Johnsonson (@JohnJohnsonson) 17 августа 2017 г.

​На ее вопрос генеральный прокурор Джордж Брэндис ответил отказом, после чего Хэнсон сняла одеяние и покинула помещение, держа паранджу в руках.

Брэндис также назвал ее необычное появление "ужасающей выходкой". Он добавил, что около полумиллиона австралийцев являются мусульманами, подавляющее большинство которых законопослушные граждане.

По данным радио 2GB, сенатор сообщила, что надела паранджу в своем кабинете, на пути на заседание ее не остановили сотрудники безопасности, так как были предупреждены заранее. По ее словам, она обдумывала эту идею на протяжении "месяцев".

© AP Photo / AAP Image/ Lukas Coch Сенатор Полин Хэнсон в бурке на заседание парламента в Канберре © AP Photo / AAP Image/ Lukas Coch Сенатор Полин Хэнсон в бурке на заседание парламента в Канберре

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